Ucrânia já controla 92 localidades russas em Kursk

A Ucrânia controla neste momento 92 localidades e mais de 1.250 quilómetros quadrados de território russo, disse esta segunda-feira Volodymyr Zelensky. O Presidente ucraniano voltou a pedir autorização para usar as armas fornecidas pelos países Ocidentais para atacar o território russo.

Zelensky sublinhou que não houve nenhuma resposta desmesurada do regime de Vladimir Putin à invasão do território russo, e avisou que a falta de autorização para usar as armas dos países Ocidentais tem sido a maior razão para Kiev não conseguir impedir o avanço das tropas de Moscovo na linha da frente dos combates, no leste da Ucrânia.

"O conceito inocente e ilusório das chamadas linhas vermelhas sobre a Rússia, que dominou a avaliação da guerra por alguns parceiros, desfez-se nestes dias algures perto de Sudzha", declarou Zelensky num discurso a embaixadores, referindo-se à cidade fronteiriça na região de Kursk, atualmente controlada pelas tropas ucranianas.