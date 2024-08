Rússia diz que Ucrânia atingiu terceira ponte dentro do seu território, em Kursk

Mas as forças ucranianas estão na defensiva noutras zonas e enfrentam uma batalha intensa para proteger a cidade estratégica de Pokrovsk, em Donetsk, onde a Rússia tem avançado de forma consistente nas últimas semanas.

De acordo com o comandante das Forças Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, Kiev está a “fazer tudo o que é necessário” para defender a cidade de Toretsk, no leste do país, à medida que Moscovo tenta enfraquecer as linhas de abastecimento ucranianas. A Rússia afirma ter capturado a cidade de Zalizne, nas proximidades.