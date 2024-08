"Prova de fogo" de Kamala Harris "será nos debates"

O deputado socialista descreve "uma enorme energia" e "mobilização" à volta da candidatura do Partido Democrata às eleições de 5 de novembro. "Não só porque representa um renovar depois de quatro anos em que muito foi conseguido do ponto de vista do crescimento económico e também dos salários, também dos direitos civis dos americanos, mas concretamente porque Kamala Harris conseguiu acrescentar ideias", explica.

Para Miguel Costa Matos, "o país anseia por continuar a mudança que se tem visto com o Presidente Biden, agora com uma Presidente mais rejuvenescida", e a convenção dos democratas em Chicago pode "dar um impulso" nas sondagens.

"Kamala Harris não tinha popularidade porque também não tinha o destaque que está agora a ter, e está a saber aproveitar muito bem esse destaque com as suas intervenções, com as suas ideias e também, já agora, com o candidato a vice-presidente que, por muito que alguns duvidassem dele, se tem revelado um formidável candidato com intervenções muito fortes", avalia o secretário-geral da JS.