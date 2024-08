Polícia espanhola detém suspeito de matar criança de 11 anos à facada

O suspeito de matar uma criança de 11 anos numa povoação de Toledo, em Espanha, neste domingo, foi detido pela Guardia Civil.

A notícia foi avançada pela agência espanhola EFE e confirmada pelo El País junto de fontes ligadas à investigação.

Desde a manhã de domingo, quando o crime ocorreu na povoação de Mocejón, que as autoridades espanholas tinham lançado a Operação Jaula, que incluiu o controlo de viaturas nas estradas e o encerramento à circulação de algumas vias com o objetivo de capturar o suspeito.

O assassinato foi cometido quando a vítima, chamada Matéo, jogava futebol com outras duas crianças , num recinto desportivo.

Segundo o relato de um familiar, citado pelo El País, o homicida entrou nas instalações através de um buraco existente na vedação e atacou Matéo, sem que se saiba até ao momento as razões para o cometimento do crime. As outras duas crianças conseguiram escapar.