Mpox. Congo espera receber primeiras vacinas na próxima semana

A República Democrática do Congo espera receber as primeiras vacinas contra a mpox na próxima semana, afirmou o ministro da Saúde do país, revelando que recebeu garantias de envio dos Estados Unidos e do Japão.

O grupo global de vacinas Gavi tem 500 milhões de dólares disponíveis para fazer chegar doses aos países mais afetados pelo novo surto da doença, confirmou a diretora executiva Sania Nishar à Reuters.

“O Grupo de Vacinas Gavi ofereceu-se para disponibilizar vacinas e nós aceitámos”, afirmou o ministro Samuel-Roger Kamba. Dados revelados por Kamba a 15 de agosto indicam que a epidemia de mpox matou 548 pessoas na República Democrática do Congo (RDC) desde o início do ano e afeta agora todas as províncias. De acordo com o último relatório epidemiológico, a RDC "registou 15.664 potenciais casos e 548 mortes desde o início do ano", declarou numa mensagem vídeo enviada à agência France Presse AFP).

“Probabilidade de transmissão sustentada na Europa é muito baixa”, diz ECDC