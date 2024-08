Incêndio em roda gigante na Alemanha provoca 30 feridos

Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas quando duas cabines de uma roda gigante se incendiaram, durante um festival de música, na Alemanha.

Segundo o jornal The Guardian, quatro pessoas foram internadas com queimaduras graves e uma sofreu ferimentos depois de uma queda.

Dezoito pessoas tiveram de ser tratadas nos hospitais. Entre os feridos estão quatro elementos das forças de segurança.

O fogo começou enquanto decorria um festival de música, na noite de sábado, com mais de 25 mil pessoas presentes no recinto do evento.

As causas do incêndio ainda não são conhecidas estando já a decorrer uma investigação por parte da polícia que isolou o local.