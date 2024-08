Caça ao homem em Espanha. Polícia procura suspeito de matar criança à facada

Prosseguem as buscas pelo jovem mascarado que matou uma criança de 11 anos , em Mocéjon, uma pequena localidade situada em Toledo, Espanha .

O crime ocorreu no domingo de manhã, quando a vítima, chamada Matéo, jogava futebol com outras duas crianças , num recinto desportivo.

Segundo o relato de um familiar, citado pelo El País, o assassino entrou nas instalações através de um buraco existente na vedação e atacou Matéo, sem que se saiba até ao momento as razões para o cometimento do crime. As outras duas crianças conseguiram escapar.

Operação Jaula