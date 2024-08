Blinken: "Israel aceita proposta de cessar-fogo, agora depende do Hamas"

Depois de Israel, Antony Blinken segue para o Egito e para o Qatar para continuar as negociações que permitam acabar com a guerra na Faixa de Gaza e o regresso dos reféns a Israel.

O secretário de Estado norte-americano considera que "serão decisões difíceis" para os líderes de Israel e do Hamas, mas "há bastante urgência" em alcançar um acordo.

Antony Blinken falava aos jornalistas após uma reunião com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

Israel aceita a proposta de cessar-fogo na Faixa de Gaza , "agora depende do Hamas", afirmou esta segunda-feira o secretário de Estado norte-americano, em Telavive.

O governante norte-americano considera que este acordo é a melhor maneira de evitar uma escalada do conflito, nomeadamente com um novo ataque do Irão a Israel.

Antony Blinken admitiu que esta pode ser a última oportunidade para fazer regressar os reféns a Israel com vida, mas questionado pelos jornalistas respondeu que os Estados Unidos nunca vão desistir de um entendimento.



"Cada dia que passa em que não há um acordo, mais reféns podem morrer e outros eventos podem tornar os acordos mais difíceis ou até impossíveis", alerta o chefe da diplomacia norte-americana.

O secretário de Estado norte-americano recorda que o acordo em cima da mesa está dividido em várias fases, a começar por cessar-fogo ao longo de seis semanas, ao longo reféns israelitas serão trocados por prisioneiros palestinianos, ao mesmo tempo em que as negociações continuam.