Ucrânia destrói duas pontes em Kursk, na Rússia

O exército ucraniano destruiu duas pontes, na zona russa de Kursk, avança a Associated Press. Estes ataques acontecem na sequência da incursão da Ucrânia à Rússia, que arrancou no passado dia 6 de agosto.

A destruíção da primeira ponte, que atravessa o rio Seym, junto à cidade de Glushkovo pode afetar o abastecimento das forças russas, na defesa contra a incursão ucraniana. A destruição desta primeira estrutura foi partilhada, em vídeo, pelo líder da Força Aérea da Ucrânia, Mykola Oleshchuk, na sexta-feira.

"Na direção de Kursk. Menos uma ponte! A aviação da Força Aérea ucraniana continua a limitar as capacidades logísticas do inimigo com ataques de precisão, que podem afetas o curso das hostilidades", leu-se, segundo a Reuters, na mensagem de Oleshchuk no Telegram.

Este domingo, Volodymyr Zelensky garantiu, em comunicado televisivo que a "operação na região de Kusk está a inflingir perdas no exército e no estado russos, na sua defesa e na sua economia". O presidente ucraniano apelou aos países aliados para agilizarem a prometida ajuda militar: "a guerra não tira férias", acrescentou.