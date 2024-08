Convenção dos Democratas. Chicago aumenta policiamento

A cidade norte-americana de Chicago está desde este domingo com forte presença policial para a Convenção Nacional Democrata, na segunda-feira. Esperam-se milhares de manifestantes contra o papel dos Estados Unidos no conflito em Gaza.

Uma forte presença da polícia de Chicago, estatal e federal, foi colocada nas imediações do United Center e do McCormick Place, onde o Partido Democrata vai realizar o conclave que, na quinta-feira, oficializará a candidatura da vice-presidente Kamala Harris à Casa Branca nas eleições de novembro, com o discurso de aceitação final.

Cerca de 50 mil pessoas vão reunir-se para a primeira convenção totalmente presencial desde a pandemia de covid-19, incluindo milhares de pessoas do partido, voluntários e jornalistas de todo o mundo.

As medidas de segurança foram alargadas a toda a cidade, com receio de que se repita a situação da convenção democrata de 1968, quando os protestos contra a guerra do Vietname provocaram uma morte, centenas de detenções e violência policial, num ano de grande tensão política.

São esperadas várias manifestações esta semana contra o papel da administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no apoio a Israel durante o conflito em Gaza, que já provocou pelo menos 40 mil mortes de civis, segundo as autoridades sanitárias do enclave palestiniano, e uma tragédia humanitária sem precedentes em 10 meses de guerra.

A organização Coalition to March on the DNC convocou protestos para segunda-feira e para quinta-feira, e espera atrair mais de 20 mil pessoas de todo o país para pedir o fim da guerra em Gaza.

O presidente da Câmara de Chicago, Brandon Johnson, que tem uma longa história de ativismo progressista, disse que irá garantir o direito de protesto durante a convenção democrata, depois de os organizadores da principal manifestação terem processado a cidade por não lhes ter permitido ter um palco para oradores, e marchar mais perto do United Center.

Celebridades e artistas de renome são esperados na convenção, o que poderá complicar ainda mais a logística do congresso democrata.