Colômbia proíbe exportação de carvão para Israel devido a conflito

O Governo colombiano vai proibir a exportação de carvão para Israel a partir de quinta-feira, como resposta à ofensiva israelita em Gaza, segundo um diploma publicado pelo executivo.

“O artigo 95 da Constituição Política estabelece que ser colombiano implica (...) agir de acordo com o princípio da solidariedade social, respondendo com ações humanitárias em situações que ponham em perigo a vida ou a saúde das pessoas”, diz o decreto do governo liderado por Gustavo Petro, datado de 14 de agosto e noticiado pela Caracol Radio, citada pela Europa Press.

O decreto também menciona explicitamente as medidas provisórias emitidas pelo Tribunal Internacional de Justiça, que reconhecem “a gravidade da situação humanitária que foi desencadeada na Palestina por ocasião da operação militar levada a cabo por Israel após 07 de outubro de 2023”, quando o Hamas realizou em território israelita um ataque de proporções sem precedentes, matando 1.194 pessoas, na maioria civis

Por conseguinte, a partir de 22 de agosto, serão proibidas “as exportações de carvão térmico para o Estado de Israel”, com exceção das já aprovadas antes da entrada em vigor do decreto, assinado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Luis Gilberto Murillo, e pelo ministro das Finanças, Ricardo Bonilla Gonzalez.

A guerra, que continua a ameaçar alastrar a toda a região do Médio Oriente, fez até agora na Faixa de Gaza pelo menos 40.005 mortos (quase 2% da população) e 92.401 feridos, além de mais de 10.000 desaparecidos, na maioria civis, presumivelmente soterrados nos escombros, de acordo com números atualizados do Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, controlado pelo Hamas.