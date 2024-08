Afeganistão celebra Dia da Independência sob severas restrições dos talibãs

O Afeganistão celebra hoje o 105.º aniversário da sua independência do império britânico sob fortes restrições dos talibãs, que limitaram as comemorações à esfera privada e às redes sociais, e condenaram a intervenção internacional durante o anterior regime.

Não há celebrações do dia a nível público, com a proibição da utilização da bandeira nacional afegã - em uso até à chegada dos talibãs -, do hino nacional e de canções patrióticas, segundo a agência Efe.

Por isso, a maior parte das iniciativas teve lugar em privado ou sob a forma de mensagens festivas nas redes sociais. Antes da chegada dos fundamentalistas, os afegãos celebravam este dia com grandes eventos públicos e governamentais, desfiles e o hino nacional ou música tradicional.

O único evento público teve lugar no Ministério da Defesa, onde vários altos funcionários e ministros do governo de facto dos talibãs aproveitaram a ocasião para condenar a intervenção internacional no país durante o seu anterior regime (1996-2001).

O Afeganistão foi libertado do domínio britânico em 1919 sob a liderança do rei Ghazi Amanullah Khan, uma figura de grande importância na sociedade afegã, mas criticada pelos talibãs, que consideram que contribuiu para a ocidentalização do país.

No entanto, desde que os talibãs chegaram ao poder, em agosto de 2021, têm criticado abertamente e denegrido o seu legado. Neste período, apagaram imagens suas nas ruas e a ministra do Ensino Superior talibã, Neda Mohammad Nadim, culpou-o em 2022 de ser responsável por levar a educação feminina, "um conceito estrangeiro", para o país.

Em 15 de agosto de 2021, os talibãs entraram em Cabul sem resistência, provocando a fuga do Governo e o colapso da coligação ocidental liderada pelos Estados Unidos que os tinha expulsado do poder 20 anos antes.