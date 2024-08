X fecha operações no Brasil, mas continua a funcionar

O ministro Alexandre de Moraes, voltou a assinar uma carta, a 23 de julho, endereçou, também do STF, uma segunda carta ao administrador da X Brasil, requerendo os dados de 12 utilizadores, no prazo de cinco dias.

Além do encerramento da estrutura do X no Brasil, Elon Musk ordenou o despedimento dos 40 funcionários , segundo informação da Forbes . O despedimento coletivo chegou na sequência de uma nota da rede social, em que o multimilionário diz querer “proteger a segurança da nossa equipa”.

O X, antigo Twitter, encerra operações no Brasil “com efeito imediato” , depois de ser sujeito a multas do Supremo Tribunal Federal, mas a plataforma vai continuar em funcionamento . A informação foi divulgada por contas oficiais da plataforma.

Uma segunda publicação desta conta oficial do X dá conta de que Alexandre de Moraes terá intimado a representadora legal da plataforma no Brasil, mas o documento não está disponível e a informação não foi confirmada.

Esta não é a primeira vez que Elon Musk ameaça fecha a estrutura da rede social no Brasil. O mesmo já tinha acontecido em abril, decido à suspensão de algumas contas registadas no Brasil, também a pedido do Supremo Tribunal Federal, de acordo com a Forbes.

Nessa altura, a equipa legal do X optou, segundo a Reuters, por não dar seguimento às ordens de Elon Musk e responder que a plataforma iria cumprir com os pedidos de Alexandre de Moraes, em nome do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral.

Contudo, isso não aconteceu e as contas às quais se tinha pedido a suspensão, continuaram ativas. Os advogados da equipa alegaram, de acordo com a Reuters, "falhas operacionais".

De acordo com uma informação da Reuters, dessa semana, o ministro abriu, então, um inquérito a Elon Musk, alegando obstrução de justiça, no contexto de uma investigação sobre milícias digitais, alegadamente responsáveis pela disseminação de notícias falsas e de desinformação durante o governo de Jair Bolsonaro.