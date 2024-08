Venezuela. Comunidade portuguesa “quer que a verdade seja dita e que impasse político possa acabar o mais rápido possível”

A comunidade de luso-venezuelanos na Madeira vai associar-se, este sábado, ao protesto a nível internacional convocado pela oposição venezuelana que contesta a reeleição de Nicolas Maduro.

A líder da oposição, María Corina Machado diz esperar a adesão em mais de 300 cidades, um pouco por todo o mundo. No Funchal, estão previstas duas concentrações.

Em declarações à Renascença, Carlos Fernandes, deputado regional e descendente de luso-venezuelanos, diz que a comunidade de portugueses e lusodescendentes na Venezuela vive, nesta altura, com muitos receios.

"Há muito medo porque não se sabe o que vai acontecer. A verdade seja dita, muitos portugueses, que estão dentro da política na Venezuela, que fazem parte do movimento político da Mariá Corina Machado, têm medo, muitos estão nervosos, e estão, neste momento, com investimentos parados e aguardar o que vai acontecer no país", afirma.

Carlos Fernandes garante também que há muita revolta pela detenção do opositor e ex-governador do Estado de Mérida, Williams Dávila Barrios, que tem nacionalidade portuguesa e que foi hospitalizado em estado grave de saúde.

“É uma pessoa que tem 72 anos, tem muitos problemas de saúde, e que hoje está numa clínica em Caracas, porque o seu estado de saúde complicou-se. Tivemos de tirá-lo da cadeia e internar numa clínica. Isto é desesperante, grave. Isto tem revoltado muito a nossa comunidade”, conta.

O deputado regional diz que a instabilidade da situação política e social faz com que as gerações mais novas de lusodescendentes pensem mais na possibilidade de abandonar o país.

“Os mais novos são aqueles que estão sempre a pensar que têm de deixar a Venezuela para trás. Os mais velhos não querem sair de lá. Querem ficar.”

O deputado descendente de luso-venezuelanos sublinha ainda a importância do contributo da comunidade de origem portuguesa para a economia da Venezuela que defende um futuro melhor para aquele país.

“A nossa comunidade quer que a verdade seja dita e que este impasse político possa acabar o mais rápido possível. O maior motor económico do país precisa de continuar a trabalhar. A nossa comunidade quer trabalhar, quer estar feliz.”

Este sábado, no Funchal, está prevista uma concentração às dez e meia da manhã, na Praça CR7, junto à estátua, com caminhada a terminar na Praça do Município. Ao final do dia, pelas sete da tarde, haverá uma nova concentração na Praça do Município.

Portugal é um de 22 países subscritores, a par da União Europeia, de uma declaração que pede a publicação imediata das atas originais” das eleições presidenciais na Venezuela e a verificação “imparcial” e “independente" dos resultados.