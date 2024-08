Seis mortos em ataque israelita no Líbano

Joe Biden pede ao mundo que “faça figas” pela paz e apela a que nenhuma das partes envolvidas no conflito que assola o Médio Oriente mine os esforços diplomáticos em curso.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acredita que um cessar-fogo entre Israel e o Hamas está “mais perto do que nunca” .

Até ao momento, não são conhecidos pormenores sobre as identidades das vítimas.

O alvo do ataque foi um edifício residencial na cidade de Nabatieh.

A informação foi avançada este sábado pelo Ministério da Saúde do Líbano, citado pela agência Reuters.

Pelo menos seis pessoas morreram e três ficaram feridas num ataque ocorrido este sábado no sul do Líbano, que está a ser atribuído a Israel.

O Presidente norte-americano espera que seja possível alcançar um acordo que salve vidas, permita a entrada de ajuda humanitária em Gaza e ajuda a acalmar as tensões no Médio Oriente.

As discussões sobre um cessar-fogo e a libertação de reféns em Gaza serão retomadas no Cairo na próxima semana, após 48 horas de negociações "construtivas" em Doha, segundo um comunicado conjunto dos mediadores.

No terreno, a situação humanitária agrava-se a cada dia. Esta sexta-feira foi anunciado um caso de poliomielite na Faixa de Gaza, anunciou o Ministério da Saúde palestiniano. A doença não circula em grande parte do planeta desde o início do século XIX e pode ser prevenida através de vacinação.

As Nações Unidas pediram uma pausa humanitária para combater o vírus. António Guterres, secretário-geral, pediu garantias imediatas e avisou é necessário um grande esforço e mobilização de meios para prevenir e conter a transmissão da poliomielite na Faixa de Gaza.

Guterres declarou que as ONU está prestes a lançar uma campanha de vacinação contra a doença para crianças até aos 10 anos de idade (cerca de 640 mil crianças), mas sublinhou que "os desafios são graves".



Mais de 40 mil pessoas morreram na Faixa de Gaza na retaliação de Israel ao ataque terrorista de 7 de outubro, realizado pelo Hamas.

Representa um "marco sombrio para todo o mundo", lamentou o alto-comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk.