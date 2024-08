Rei da Tailândia amnistia antigo primeiro-ministro Shinawatra

O rei da Tailândia amnistiou este sábado o antigo primeiro-ministro Thaksin Shinawatra, pondo fim a anos de castigo contra um dos políticos mais proeminentes do país.

Apenas 24 horas depois de a filha do ex-governante, Paetongtarn Shinawatra, ter tomado posse como nova primeira-ministra, o rei da Tailândia incluiu Thaksin numa lista de 7.500 prisioneiros que são amnistiados e que estavam em liberdade condicional.

O decreto do monarca, Maha Vajiralongkorn, já foi publicado no Diário Oficial do Estado e entrará em vigor no domingo, segundo a emissora pública tailandesa PBS.

Thaksin, de 75 anos, regressou à Tailândia em agosto do ano passado, após 15 anos de exílio autoimposto, depois de ter violado a fiança e fugido do país em 2008.

No dia em que regressou, foi condenado a oito anos de prisão, mais tarde reduzidos a um ano.

No entanto, Thaksin nunca esteve na cadeia e passou os últimos meses no Hospital Geral da Polícia, depois de lhe ter sido concedida uma libertação condicional em janeiro, devido à sua idade e saúde.

Analistas políticos continuam a considerá-lo o homem forte do seu partido, o Pheu Thai, liderado em público pela sua filha.

Paetongtarn, de 37 anos, tornou-se na sexta-feira na mais jovem primeira-ministra da Tailândia e a porta-estandarte da difícil coligação entre o seu partido, conservadores monárquicos e os partidos políticos que funcionam como uma extensão das forças armadas do país.

O principal partido da oposição, Avançar, foi a força mais votada nas últimas eleições, mas acabou por afastado do Governo, por querer reformar uma lei que criminaliza as críticas à família real, até agora intocável.