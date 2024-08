Mais de 18.700 casos suspeitos ou confirmados de Mpox em África desde início do ano

A agência de saúde da União Africana (África CDC) informou este sábado que registou, desde o início do ano, 18.737 casos suspeitos ou confirmados de mpox em África.

Só 1.200 foram detetados numa semana, refere a contagem do África CDC, que especifica que foram listadas diversas variantes do vírus e acrescenta que há 3.101 casos confirmados, 15.636 suspeitos e 541 mortes notificadas em 12 países do continente. Foram registados mais casos desde o início de 2024 do que em todo o ano de 2023 (14.838).

O mais recente surto de Mpox, anteriormente chamada de 'varíola dos macacos', é causado pelo 'clade I', da África Central, que é diferente do que causou o surto em 2022, com vários casos na Europa, o 'clade II', da África Oriental.

A República Democrática do Congo (RDC), epicentro da epidemia, é responsável pela quase totalidade dos casos registados com 16.800 suspeitos ou confirmados, segundo a mesma fonte.

Mais de 500 mortes foram registadas desde o início de 2024.

As 26 províncias do país com cerca de 100 milhões de habitantes registaram casos.

O Burundi, que faz fronteira com a RDC, registou 173 casos (39 confirmados, 134 suspeitos), um aumento de 75% numa semana.