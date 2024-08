​Cessar-fogo em Gaza "mais perto do que nunca", diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acredita que um cessar-fogo entre Israel e o Hamas está “mais perto do que nunca”.



As declarações de Joe Biden foram proferidas após uma nova ronda de negociações, em Doha, no Qatar, que não contaram com a participação do grupo palestiniano que controla a Faixa de Gaza.

O Presidente norte-americano pede ao mundo que “faça figas” pela paz e apela a que nenhuma das partes envolvidas no conflito que assola o Médio Oriente mine os esforços diplomáticos em curso.

As negociações dos últimos dois dias, em Doha, entre EUA, Egito e Qatar, para um cessar-fogo em Gaza e libertação de reféns, foram “sérias e construtivas”, declarou Joe Biden.

“Altos funcionários dos nossos governos reunir-se-ão novamente no Cairo antes do final da próxima semana com o objetivo de concluir o acordo nos termos hoje apresentados”, sublinhou.

O Presidente norte-americano espera que seja possível alcançar um acordo que salve vidas, permita a entrada de ajuda humanitária em Gaza e ajuda a acalmar as tensões no Médio Oriente.