Ucrânia diz que incursão na Rússia é ferramenta para forçar negociações

Kiev apresentou várias razões para justificar o seu ataque, enquanto a Rússia ocupa quase 20% do território ucraniano, incluindo forçar Moscovo a retirar tropas de outras partes da frente, ou criar uma zona tampão para acabar com o bombardeamento nos territórios ucranianos fronteiriços.

Embora tenha reiterado que Kiev não pretendia ocupar parte do território russo, Zelensky também disse que, no caso de potenciais negociações, era necessário encontrar uma forma de colocar a Rússia "do outro lado da mesa".

Na terça-feira, um diplomata ucraniano já tinha apelado a Moscovo para aceitar "uma paz justa", com Kiev a exigir a retirada do exército russo do seu território internacionalmente reconhecido.

No entanto, as negociações entre as duas partes estão completamente bloqueadas desde a primavera de 2022 e Moscovo continua a exigir que a Ucrânia aceite a anexação de parte do seu território.