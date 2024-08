Presidente do Brasil diz que Governo da Venezuela tem um "viés autoritário"

O Presidente do Brasil disse esta sexta-feira que a Venezuela tem "um Governo com viés autoritário" ao ser questionado sobre a situação política no país vizinho, durante uma entrevista à Rádio Gaúcha.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi questionado por jornalistas sobre novas eleições na Venezuela na quinta-feira e pareceu concordar com a ideia do governante brasileiro. Na sequência, porém, um porta-voz da Casa Branca informou que Biden interpretou mal uma pergunta sobre a repetição do sufrágio na Venezuela e retificou a posição do Governo dos Estados Unidos, que reconheceu a vitória da oposição sobre Maduro.

Nessa entrevista à Rádio Gaúcha, Lula da Silva considerou que o atual conflito na Venezuela não conduzirá a uma "guerra civil" e disse acreditar que o problema precisa ser resolvido internamente pelos venezuelanos.

"Fico torcendo para que a Venezuela tenha um processo de reconhecimento internacional que depende única e exclusivamente do comportamento da Venezuela. A oposição sabe disso, e o Maduro sabe disso", concluiu.