Piloto morre em queda de avião no Mediterrâneo durante exibição no sul de França

Um piloto morreu esta sexta-feira depois de uma queda ao mar de um avião esta sexta-feira, durante uma exibição aérea perto de Lavandou, na costa mediterrânica da França. O corpo do piloto foi encontrado poucas horas depois do acidente.

As autoridades locais, que anunciaram a recuperação do corpo do piloto, indicaram a abertura de inquérito para apurar as causas do acidente.