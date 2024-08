Negociações de paz sobre Gaza "construtivas" e retomadas na próxima semana

As discussões sobre um cessar-fogo e a libertação de reféns em Gaza serão retomadas no Cairo na próxima semana, após 48 horas de negociações "construtivas" em Doha, segundo um comunicado conjunto dos mediadores.

Washington anunciou ter apresentado uma nova proposta de compromisso, apoiada pelo Egito e pelo Qatar, com o objetivo de "preencher as restantes lacunas" e que diz respeito à implementação de um acordo entre Israel e o Hamas, de acordo com a Casa Branca.

As negociações são mediadas por Egito, Qatar e Estados Unidos, procurando obter a libertação dos reféns israelitas sequestrados em 7 de outubro pelo Hamas e que ainda estejam vivos, além da entrada de ajuda humanitária para a população civil em Gaza; enquanto o Hamas exige a retirada completa das tropas de Israel e um cessar-fogo definitivo.