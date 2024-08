Faixa de Gaza. Primeiro caso de poliomielite detetado em bebé

Foi detetado um caso de poliomielite na Faixa de Gaza, anunciou esta sexta-feira o Ministério da Saúde palestiniano. A doença não circula em grande parte do planeta desde o início do século XIX e pode ser prevenida através de vacinação.

A doença foi detetada num bebé de dez meses, na cidade de Deir Al-Balah.

A criança não recebeu nenhuma dose de vacinação contra a poliomielite, indica o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas.

A poliomielite é uma doença infeciosa transmitida através do contacto direto com as fezes de alguém infetado e por via área, e por contacto indireto através de água, alimentos ou objetos contaminados. Em alguns casos, a doença pode não provocar sintomas; noutros, pode ser fatal, por provocar paralisia dos músculos respiratórios. Quando ocorre paralisia, acontece entre sete a 21 dias após o contágio. Outras consequências são meningites e a síndrome pós-poliomielite.

Segundo a Direção-Geral de Saúde, não existem casos de poliomielite em Portugal desde 1986, e a Europa é considerada uma região livre de poliomielite desde 2002. Em 2019, apenas 175 casos foram registados em todo o mundo.

A poliomielite não tem cura. O tratamento é apenas dirigido ao alívio dos sintomas. A única prevenção é a vacinação - a primeira vacina contra a poliomielite foi aprovada em 1955, nos Estados Unidos da América.