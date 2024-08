Avião cai no Mediterrâneo durante exibição no sul de França

Um avião privado caiu no mar esta sexta-feira, durante uma exibição aérea perto de Lavandou, na costa mediterrânica da França. As autoridades francesas estão a realizar buscas para encontrar o piloto.

Em comunicado, a Força Aérea francesa declarou que o acidente não envolveu uma aeronave da equipa de acrobacia aérea "Patrouille de France", mas sim um Fouga Magister, um avião de treino, pertencente a uma associação.



"Os pilotos e toda a comunidade da Força Aérea gostariam de expressar sua solidariedade neste momento difícil", afirmou a Força Aérea.



O espetáculo aéreo faz parte da comemoração do 80.º aniversário do desembarque das forças aliadas no Dia D.

O acidente ocorre apenas dois dias depois de dois caças militares franceses colidirem no leste da França, matando dois militares e deixando um único sobrevivente.