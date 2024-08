Vulcão Etna entra em atividade e encerra aeroporto na Sicília

O vulcão Etna, na ilha italiana da Sicília e considerado o mais ativo na Europa, entrou novamente em erupção, obrigando ao encerramento esta quinta-feira do aeroporto de Catânia.

A atividade vulcânica começou a ser sentida na quarta-feira, tendo o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV) indicado que essa atividade evoluiu para a saída de lava, que cessou durante a madrugada de hoje, adiantou a Europa Press.

A coluna de fumo e cinzas chegaram a elevar-se a 9.500 quilómetros acima do nível do mar, de acordo com o INGV, que confirmou a queda de material piroclástico (matéria vulcânica solidificada) em várias localidades.

O aeroporto de Catânia viu-se obrigado a reduzir a sua atividade na quarta-feira e hoje confirmou que a pista está inutilizável devido à queda de cinza, suspendendo voos até às 18:00 locais (menos uma hora em Lisboa).