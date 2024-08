Gaza. Negociações prosseguem nos próximos dias mas início foi "prometedor"

A Casa Branca afirma que as negociações para um cessar-fogo na faixa de Gaza tiveram um inicio prometedor.

As conversações arrancaram esta quinta-feira no Qatar, com a presença de responsáveis norte-americanos. Washington diz que o diálogo deve prosseguir na sexta-feira, mas avisa que, dada a complexidade dos trabalhos, não se deve esperar um acordo imediato.

O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, John Kirby, reafirmou a necessidade de serem libertados os reféns em poder do Hamas e de ser aliviada a situação dos civis palestinianos em Gaza, mas também de obter garantias de segurança para Israel e de diminuição das tensões no Médio Oriente.

Recorde-se que começou esta quinta-feira em Doha, Qatar, a reunião promovida pelos mediadores internacionais para discutir um acordo de cessar-fogo em Gaza e deverá prolongar-se durante vários dias.

A reunião foi convocada pelos Estados Unidos, Qatar e Egito, que têm servido como mediadores no conflito na Faixa de Gaza, em curso há mais de dez meses, para pressionar Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas a aceitar uma trégua, apelando a que se chegue a um acordo sem mais demoras.

Em cima da mesa está um acordo que permitiria a troca dos 111 reféns israelitas ainda detidos em Gaza pela libertação de prisioneiros palestinianos em Israel, apesar de as partes estarem em confronto há meses sobre uma linha vermelha: o fim definitivo dos combates e a retirada das tropas israelitas do enclave.

No entanto, o Hamas recusou participar nestas negociações, pedindo que seja aplicado o que já foi acordado, com base no roteiro de paz proposto pelo Presidente norte-americano, Joe Biden. Os porta-vozes dos EUA asseguraram entretanto que o Qatar está a trabalhar para garantir que o grupo islamita esteja representado na reunião.

Mortos em Gaza ultrapassam os 40 mil

O Ministério da Saúde de Gaza anunciou esta quinta-feira que mais de 40 mil palestinianos morreram no enclave desde o início da guerra entre o Hamas e Israel, acrescentando que cerca de 10 mil corpos estão desaparecidos debaixo dos escombros.