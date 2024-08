Polícia do Reino Unido já fez mais de mil detenções por motins

Mais de mil pessoas foram detidas em casos relacionados com os motins anti-imigração que atingiram o Reino Unido nas últimas duas semanas, adiantou esta terça-feira a polícia britânica.

"As forças policiais de todo o país fizeram mais de 1.000 detenções relacionadas com os recentes distúrbios violentos", referiu o Conselho Nacional de Chefes de Polícia (NPCC, em inglês).

Outras 575 pessoas também foram acusadas, enquanto vão decorrendo os julgamentos de alegados participantes nos distúrbios.

Os motins, os mais graves no Reino Unido desde 2011, afetaram dezenas de cidades e aldeias em Inglaterra e na Irlanda do Norte, na sequência do ataque com faca que causou a morte a três raparigas, uma delas lusodescendente, em 29 de julho.