Oropouche. Doença transmitida por insetos na América do Sul regista primeiros casos na Europa

Autoridades de saúde europeias emitiram um aviso aos viajantes depois de terem sido confirmados, pela primeira vez na Europa, 19 casos do vírus Oropouche, transmitido por insetos Culicoides paraensis.

Um total de 12 casos foram detetados em Espanha, cinco em Itália e dois na Alemanha, entre junho e julho deste ano, revelou o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sigla inglesa).



As pessoas que testaram positivo para este vírus tinham regressado recentemente de férias em Cuba e no Brasil.

De acordo com o "The Conversation", atualmente, algumas regiões da América do Sul e de Cuba têm registado surtos deste vírus, com casos superiores ao normal.