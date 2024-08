Mpox declarada emergência internacional pela OMS

Denominada "clade 1b", uma nova estirpe de mpox detetada na República Democrática do Congo (RDCongo) em setembro de 2023 e depois notificada em vários países vizinhos, levanta receios de uma propagação deste vírus. Segundo o responsável da OMS, o clade 1b "provoca doenças mais graves do que o clade 2".

Anteriormente conhecida como varíola dos macacos, a mpox é uma doença viral que se propaga dos animais para os humanos, mas também é transmitida através do contacto físico próximo com uma pessoa infetada com o vírus .

A República Democrática do Congo é o país mais afetado , com 14.479 casos confirmados e suspeitos, até 3 de agosto, e 455 mortes, uma letalidade de cerca de 3%, segundo a agência de saúde da União Africana.

“Esta é uma nova variante parece estar associada a uma maior transmissibilidade e uma maior mortalidade. Será necessário estarmos atentos para vermos o que é que o mundo terá de fazer para evitar uma situação dramática, caso esta variante se confirme mais contagiosa e mortal”, sublinha.

Já sobre a vacinação, Gustavo Tato Borges diz que, “neste momento, nós não temos nenhuma vacina dirigida para estas duas novas estirpes”. No entanto, afirma que “aquilo que se sabia é que, para a outra variante, estar vacinado era um fator de proteção importante. Por isso, neste momento, na República Democrática do Congo, há uma campanha de vacinação alargada para minimizar o risco de transmissão e de ocorrência da doença”.



O vírus da mpox transmite-se "através do contacto próximo entre pessoas. Contacto pele com pele, seja ele qual for. Se uma pessoa estiver em risco de estar contaminada, quer porque esteve em contacto com alguém infetado ou porque apresenta sintomas deve isolar-se imediatamente em casa, não ter qualquer contacto físico com outras pessoas e ligar ao SNS24”, aconselha o presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública.

“Alguns dos sintomas que se podem sentir são as erupções cutâneas, presença de febre, dores de cabeça, mal-estar, entre outros”, explica Gustavo Tato Borges.