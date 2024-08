Ministro de Israel Ben-Gvir apela a orações de judeus na Esplanada das Mesquitas

O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, visitou na terça-feira o complexo da mesquita de Al-Aqsa, conhecido pelos judeus como Monte do Templo, e disse que os judeus devem ter permissão para rezar no local, desafiando novamente as regras que abrangem um dos locais mais sensíveis do Médio Oriente. A visita é uma repetição de algo que já aconteceu em 2023, e é pelo menos a segunda em 2024, segundo o "The Times of Israel".

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu apressou-se a negar qualquer mudança nas regras que proíbem os judeus de rezar no local, que é considerado sagrado para os muçulmanos. Netanyahu repreendeu ainda Ben-Gvir, chefe de um dos partidos nacionalistas de extrema-direita que faz parte da coligação do governo.

"Não há nenhuma política privada de nenhum ministro no Monte do Templo — nem do ministro da Segurança Nacional, nem de qualquer outro ministro", disse o gabinete de Netanyahu em comunicado.