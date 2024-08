Hezbollah dispara 25 "rockets" contra o norte de Israel

O grupo xiita libanês Hezbollah lançou esta terça-feira à noite 25 'rockets' em direção ao norte de Israel, num ataque que não causou danos ou feridos, adiantaram os meios de comunicação social da região.

O jornal "The Times of Israel", que citou as Forças Armadas de Israel (IDF, na sigla em inglês), referiu que os 'rockets' atingiram zonas abertas sem causarem danos ou feridos.

O Hezbollah reivindicou a autoria do ataque contra o norte de Israel, referindo que teve com objetivo atingir uma base militar naquela área, de acordo com a estação Al-Jazeera.