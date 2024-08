​Forças ucranianas abateram um caça russo sobre a região de Kursk

Forças ucranianas abateram um caça russo Su-34 - um dos aparelhos mais avançados e caros da força aérea russa - sobre a região de Kursk. O anúncio foi feito pelo general ucraniano Oleksánder Sirskyi na rede Telegram.

O abate do caça acontece numa altura em que a Ucrânia prossegue a ofensiva desde 6 de agosto,

O Presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, garante que só ontem as tropas do seu país avançaram dois quilómetros e que foram capturados cem soldados russos.

Noutra região russa vizinha da Ucrânia, Belgorod, foi entretanto declarado o estado de emergência, perante aos ataques das forças ucranianas.

Moscovo assegura, no entanto, que tem conseguido resistir e mesmo repelir as intenções do inimigo.

O Ministério das Situações de emergência russo afirmou esta quarta-feira que a maioria dos habitantes das zonas fronteiriças da província de Kursk foi retirada da região.

"A maioria dos residentes das zonas fronteiriças da região de Kursk foram temporariamente deslocados e encontram-se em locais seguros", assinalou o ministério na rede social Telegram, sem fornecer o número total de civis abrangidos.

No entanto, precisou que 8.000 dos deslocados se encontram em abrigos situados em 11 regiões russas.

Na segunda-feira, o governador em funções de Kursk, Alexei Smirnov, assegurou que cerca de 121.000 pessoas foram retiradas das zonas fronteiriças com a Ucrânia e outras 60.000 transferidas para locais mais seguros.

Smirnov também afirmou que as forças ucranianas controlavam 28 localidades em território de Kursk, onde vivem cerca de 2.000 pessoas, mas não forneceu informações sobre a sua situação atual.

O comando militar ucraniano assegurou esta quarta-feira que mantém sob controlo até 76 localidades russas e anunciou planos para a formação de "corredores humanitários" em Kursk para a retirada dos civis.

Em simultâneo, as autoridades ucranianas anunciaram uma retirada maciça da região de Sumy, fronteiriça com a província russa de Kursk, e que implicará o abandono de 138 localidades pelos seus habitantes.