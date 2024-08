Astronautas estão bem, mas podem ficar presos no espaço mais oito meses

Em conferência de imprensa, os responsáveis da agência espacial norte-americana adiantam que uma decisão final será tomada no final de agosto.

Os astronautas Suni Williams e Barry “Butch” Wilmore estão bem, mas podem ficar presos no espaço por mais oito meses, admitiu esta quarta-feira a NASA, que continua a trabalhar numa solução com a Boeing .

Há duas possibilidades em cima da mesa: ou regressam no Starliner, da Boeing, ou na nave Dragon, da concorrente SpaceX.

A NASA está a trabalhar com a Boeing para tentar resolver a situação. A agência garante que ainda confia na Starliner e que a nave ainda poderá ser usada para voltar para casa em caso de emergência.

Se a solução for regressar à Terra no módulo da SpaceX, os dois astronautas podem ficar mais oito meses no espaço.

No entanto, não poderão fazer a viagem com os fatos espaciais usados na Starliner, por questões técnicas. Terão de regressar à Terra sem os fatos, o que acarreta vários riscos.

De acordo com a NASA, Suni Williams e Barry “Butch” Wilmore estão bem e a trabalhar a bordo da estação espacial internacional.