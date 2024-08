Alemanha lança mandado de captura contra ucraniano suspeito de sabotagem do Nord Stream

Segundo a reportagem do "Tagesschau", da "ARD" , o mandado de captura internacional contra o suspeito foi emitido no início de junho deste ano. A procuradoria-geral da Polónia confirmou a receção do mandado.

A Alemanha emitiu um mandado de captura internacional contra um ucraniano suspeito de ter sido o autor das explosões nos dois gasodutos Nord Stream, no mar Báltico. Uma investigação de três órgãos de comunicação social alemães aponta para a existência de dois outros ucranianos suspeitos da sabotagem dos gasodutos no final de setembro de 2022 .

Segundo as autoridades polacas, o suspeito conseguiu sair da Polónia porque as autoridades alemãs não inseriram o mandado no registo do Espaço Schengen - a área de 27 países europeus, incluindo alguns foram da União Europeia, onde não há controlos nas fronteiras internas. A Ucrânia não faz parte do Espaço Schengen, o que significa que, se o suspeito voltou mesmo ao país de origem, teve que passar pelo controlo de fronteiras com a Polónia.

As autoridades alemãs consideram que os cidadãos ucranianos alugaram um iate chamado "Andrómeda", com os mergulhadores a navegar até aos gasodutos na região perto da ilha dinamarquesa de Bornholm para instalar os explosivos.

A 26 de setembro de 2022, três dos quatro canais dos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2 foram afetados por explosões a uma profundidade de 80 metros, seguidas de fugas de gás que se tornaram visíveis à superfície do mar Báltico. Nenhum dos gasodutos estava a transportar gás na altura, com a Rússia a cortar o fornecimento em resposta às sanções da União Europeia pela invasão da Ucrânia.

O primeiro gasoduto Nord Stream foi inaugurado em 2011. O segundo gasoduto estava pronto a entrar em serviço desde setembro de 2021, mas a Alemanha foi impedindo o início da utilização e, dois dias antes da invasão russa da Ucrânia, o chanceler Olaf Scholz suspendeu a certificação da estrutura por a Rússia reconhecer a anexar os territórios ocupados nas províncias ucranianas de Donetsk e Luhansk.