Ucrânia reclama controlo de 74 localidades na Rússia

A Ucrânia declarou esta terça-feira ter tomado o controlo de 74 localidades na região de Kursk, na Rússia. Segundo Volodymyr Zelensky, a ofensiva de Kiev no território russo, que começou há uma semana, a ofensiva continua a avançar.

Numa publicação na rede social X, o Presidente ucraniano alegou o controlo de "74 comunidades". O vídeo publicado mostra ainda o comandante do Exército da Ucrânia a falar de um avanço da ofensiva entre um a três a quilómetros nas últimas 24 horas.

Zelensky disse ainda que a operação deteve vários russos como prisioneiros de guerra que podem ser trocados por combatentes ucranianos, referindo-se a um "fundo de troca" crescente.

Segundo um conselheiro de Zelensky, a invasão do território russo não tem como objetivo a conquista do território, mas sim forçar a Rússia a entrar em negociações de paz com a Ucrânia.