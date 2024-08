Toda a Ucrânia em alerta esta terça-feira

As forças russas lançaram 38 drones e dois mísseis balísticos contra território ucraniano. De acordo com a força aérea ucraniana, 30 dos drones foram abatidos.

Segundo a Reuters, que cita as autoridades regionais de Sumy, o ataque feriu uma pessoa e danificou uma linha elétrica e um gasoduto, deixando alguns moradores da cidade de Sumy sem eletricidade e gás.

Um edifício hospitalar e vários carros na região também terão sido danificados, disseram as autoridades.

De acordo com o Estado-Maior de Kiev, a Ucrânia está a restringir o movimento de civis dentro de uma zona de 20 quilómetros que faz fronteira com a Rússia na região norte de Sumy.

Em comunicado, a organização afirmou que a medida era necessária devido à intensificação dos combates e à ativação de grupos russos de sabotagem e reconhecimento na área.

O aumento dos combates ocorre depois de a Ucrânia ter montado uma incursão transfronteiriça surpresa na região russa de Kursk, no que alguns analistas militares veem como uma tentativa de desviar as forças russas das suas principais ofensivas no leste.

Também do lado russo, as defesas anti-aéreas abateram 14 drones ucranianos nas regiões de Kursk, Belgorod e Voronezh.