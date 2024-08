Sindicato automóvel dos EUA processa Trump e Musk por intimidação e ameaças

As declarações em causa foram feitas durante uma conversa de duas horas entre Elon Musk e Donald Trump na rede social X, na noite de 12 de agosto, em que Trump defendeu a prática de despedir trabalhadores em greve e elogiou Musk por o fazer.

A acusação, avançou o sindicato no seu site, deve-se às "tentativas ilegais de ameaçar e intimidar os trabalhadores que defendem os seus direitos através de atividades concertadas e protegidas, tais como greves".

O sindicato UAW, que representa os trabalhadores do setor automóvel nos Estados Unidos, processou o candidato presidencial Donald Trump e o magnata Elon Musk por intimidação e ameaças durante uma conversa na rede social X.

Um dos mais poderosos sindicatos do país, com 400 mil sindicalizados, o United Auto Workers lembrou que "segundo a lei federal, os trabalhadores não podem ser despedidos por fazerem greve, e ameaçar fazê-lo é ilegal de acordo com o Regulamento de Relações Laborais".

Em 2022, Elon Musk comprou o Twitter e despediu a maior parte dos funcionários. O milionário tem estado envolvido em processos judiciais relativos à infração de leis laborais.

"Quando dizemos que Donald Trump é uma fura-greves, é isto que significa", afirmou o presidente do sindicato Shawn Fain.

Fain acrescentou que Trump "vai sempre estar contra os trabalhadores que defendem os seus direitos e a favor de bilionários como Elon Musk, que está a contribuir 45 milhões de dólares por mês a um Super PAC (fundo para despesas eleitorais) para o eleger".