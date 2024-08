Mpox declarada emergência de saúde pública em África

A varíola dos macacos (Monkeypox ou mpox) foi declarada uma emergência de saúde pública em África. A decisão foi tomada Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, esta terça-feira.

De momento, quinze países africanos registam surtos de varíola dos macacos, provocada por uma nova estirpe do vírus mpox, com um total de 2.030 casos confirmados e 13 mortes até agora este ano, em comparação com 1.145 casos e sete mortes em todo o ano de 2023.

Os casos da doença, cujo principal foco infecioso foi a República Democrática do Congo, país que faz fronteira com Angola, e que já foi uma emergência sanitária internacional entre 2022 e 2023, estão a multiplicar-se em África.

Foram notificados casos pela primeira vez no Burundi, Quénia, Ruanda e Uganda, enquanto na República Democrática do Congo, também foram observados casos em províncias anteriormente não afetadas.

A República Centro-Africana foi o último país africano a declarar um surto de varíola a 1 de agosto.

O vírus da varíola é transmitido principalmente através do contacto direto ou indireto com sangue, fluidos corporais, lesões cutâneas ou membranas mucosas de animais infetados.

A nova estirpe do mpox conduz ao aparecimento de erupções cutâneas em todo o corpo, enquanto as provocadas pela anterior estavam localizadas na boca, face ou nos genitais.