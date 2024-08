Médicos indianos protestam após violação e morte de estagiária

Um protesto de médicos na Índia esta terça-feira fez parar os hospitais de várias cidades. A manifestação foi provocada pela violação e homicídio de uma médica estagiária em Calcutá.

Milhares de médicos marcharam na segunda-feira em Calcutá e no estado vizinho de Bengala Ocidental para denunciar o assassinato num hospital público, exigindo justiça para a vítima e melhores medidas de segurança.

A médica de 31 anos foi encontrada morta na sexta-feira. Segundo a polícia, a estagiária foi violada e assassinada, e um voluntário da polícia foi posteriormente preso em ligação com o crime.

Os protestos espalharam-se esta terça-feira, com mais de 8 mil médicos do sistema público de saúde no estado de Maharashtra (lar da capital financeira Mumbai), o oeste do país, a interromper o trabalho em todos os departamentos hospitalares, exceto os serviços de emergência, segundo a comunicação social local.

Na capital, Nova Deli, jovens médicos com batas brancas protestaram com cartazes onde se podia ler a frase "Médicos não são sacos de pancada", enquanto protestavam em frente a um grande hospital do governo.

Protestos semelhantes em cidades como Lucknow, a capital do estado de Uttar Pradesh (o mais populoso), e no estado turístico ocidental de Goa, afetaram alguns serviços hospitalares.

"Condições de trabalho pedestres, cargas de trabalho desumanas e violência no local de trabalho são a realidade", disse a Associação Médica Indiana (IMA), a maior associação de médicos do país, ao ministro da Saúde indiano numa carta aberta divulgada antes de um encontro esta terça-feira.

O secretário-geral da associação, Anil Kumar J Nayak, disse à agência de notícias ANI que o grupo pediu ao ministro que reforçasse a segurança nas instalações médicas. O Ministério da Saúde não reagiu.

O tribunal superior de Calcutá ordenou que a investigação criminal fosse transferida para a polícia federal da Índia, a Agência Central de Investigação, indicando que as autoridades estão a tratar o caso como uma prioridade nacional.

Os serviços de emergência permaneceram suspensos na terça-feira em quase todos os hospitais universitários públicos em Calcutá, disse fonte do estado à Reuters, acrescentando que o governo estava avaliando o impacto nos serviços de saúde.

Os médicos dos hospitais públicos da Índia, lotados e muitas vezes precários, reclamam há muito tempo do excesso de trabalho e de salários baixos, e dizem que não é feito o suficiente para conter a violência de pessoas irritadas com os cuidados médicos oferecidos.