Israel reivindica morte de 100 combatentes do Hamas em Rafah

O Exército israelita reivindicou esta terça-feira ter matado cerca de 100 alegados operacionais do grupo islamita palestiniano Hamas em Rafah, no sul de Gaza, onde Israel mantém uma ofensiva desde o início de maio.

No âmbito das operações conduzidas nos últimos dias, o Exército israelita informou igualmente ter destruído armas e centenas de infraestruturas que estavam a ser utilizadas pelos combatentes.

"Os soldados travaram um tiroteio com uma célula terrorista, que se barricou num apartamento no coração de um bairro civil, e conseguiu eliminar os terroristas", indicaram as fontes militares israelitas, que divulgaram também imagens das operações.

A incursão israelita em Rafah - onde se refugiam mais de um milhão e meio de palestinianos que fugiram dos combates noutras partes da Faixa de Gaza - forçou o encerramento da passagem fronteiriça com o Egito, através da qual entrava grande parte da ajuda humanitária para o pequeno enclave, controlado pelo Hamas desde 2007.