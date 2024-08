Hamas não vai às negociações para cessar-fogo na Faixa de Gaza

O Hamas não vai estar presente nas negociações desta semana para um cessar-fogo na Faixa de Gaza. A notícia é avançada pela "Sky News", ao mesmo tempo em que o secretário de Estado dos Estados Unidos da América (EUA) adiou a viagem ao Médio Oriente, e dias depois do grupo ter pedido a aplicação do plano desenhado por Joe Biden em vez de mais uma ronda de negociações.

De acordo com o canal britânico, um representante no Líbano do grupo militante disse que os delegados do Hamas não vão participar na nova ronda negocial, mas ressalvou que o grupo não é contra as negociações "em princípio".

O responsável explicou a não participação apontando o dedo ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que diz "não estar interessado em chegar a um acordo que termine completamente com a agressão".