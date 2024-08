Hamas ataca Telavive com dois mísseis

Dois mísseis “M90” foram lançados pelo Hamas, esta terça-feira, de Gaza em direção à cidade de Telavive. Nenhum dos dois provocou estragos, vítimas ou chegou ao destino pretendido.

De acordo com o jornal “Haaretz”, um dos mísseis não chegou a entrar no espaço aéreo israelita. O segundo sobrevoou a cidade de Telavive e despenhou-se junto à costa, no mar Mediterrâneo.

Um jornalista da AFP no local relatou uma explosão.

Esta foi a primeira vez, desde 26 de maio, que um míssil vindo de Gaza entrou no espaço aéreo da cidade israelita.

As explosões foram ouvidas pela população. O ataque foi levado a cabo pelas brigadas armadas Al-Qassam do Hamas.