FBI investiga alegado ciberataque do Irão a campanhas de Trump e Biden-Harris

O FBI está a investigar, desde junho, um alegado ciberataque do Irão que procurou atingir um associado de Donald Trump e conselheiros da campanha de Joe Biden e Kamala Harris, avança esta segunda-feira o “The Washington Post”. As notícias de tentativas de interferência nas eleições presidenciais de 2024 nos Estados Unidos da América (EUA) surgem a 83 dias do último dia de votação, 5 de novembro.

A polícia federal norte-americana confirmou esta segunda-feira estar a investigar o ciberataque, que apenas a campanha do candidato republicano à presidência tinha denunciado publicamente.

Segundo o jornal, três conselheiros da campanha de Biden e Harris receberam emails de “spear phishing”, desenhados para parecer legítimos, mas que podem dar a um intruso acesso às comunicações do recetor. A investigação não terá encontrado, até agora, indícios de que as tentativas de ciberataque tenham sido bem-sucedidas, segundo fontes citadas pelo “The Washington Post”.