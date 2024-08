EUA aprovam venda a Israel de 20 mil milhões de dólares de armamento

Enquanto as munições para os tanques estão disponíveis para entrega quase imediatamente, os 50 caças F-15EX Eagle II da Boeing vão demorar anos a produzir e entregar, devendo começar a chegar a Israel apenas em 2029. A nova aeronave entrou ao serviço na Força Aérea norte-americana no mês de julho.

O Departamento de Defesa dos EUA anunciou que Blinken aprovou a venda de 50 caças F-15 e outro equipamento no valor de quase 19 mil milhões de dólares. O responsável da administração de Joe Biden também aprovou a venda de cartuchos para tanques, no valor de 774 milhões de dólares, e de veículos militares, no valor de 583 milhões de dólares.

Ao mesmo tempo que aprovam uma nova venda de armas a Israel, os Estados Unidos estão a procurar alcançar um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas para o atual conflito na Faixa de Gaza, procurando evitar uma guerra regional alargada no Médio Oriente.

Os receios de um conflito alargado cresceram com as mortes do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, e do comandante militar do Hezbollah, Fuad Shukr. O Hamas está a recusar participar nas negociações marcadas para 15 de agosto, apontando a uma falta de compromisso de Israel.