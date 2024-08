Cessar-fogo na Faixa de Gaza pode adiar resposta do Irão a Israel

Apenas um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, resultante das aguardadas negociações de 15 de agosto, pode impedir o Irão de retaliar diretamente contra Israel pelo assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em seu território, segundo altos responsáveis iranianos. Joe Biden confirmou esta terça-feira que espera que o Irão atrase um ataque se for alcançado um cessar-fogo.

O Irão prometeu uma resposta severa ao assassinato de Haniyeh, que ocorreu quando este visitou Teerão no final do mês passado e que culpou em Israel. Israel não confirmou nem negou o envolvimento. A Marinha dos EUA enviou navios de guerra e um submarino para o Médio Oriente para reforçar as defesas israelitas.

Uma das fontes, um alto funcionário de segurança iraniano, disse que o Irão, junto com aliados como o Hezbollah, lançaria um ataque direto se as negociações para um cessar-fogo em Gaza fracassassem ou se percebesse que Israel está a arrastar as conversações. As fontes não disseram quanto tempo o Irão permitiria que as negociações progredissem antes de responder.

Com o aumento do risco de uma guerra mais ampla no Médio Oriente após os assassinatos de Haniyeh e do comandante do Hezbollah, Fuad Shukr, o Irão tem-se envolvido, nos últimos dias, num diálogo intenso com países ocidentais e os Estados Unidos sobre maneiras de calibrar a retaliação, apontaram as fontes, que falaram sob condição de anonimato devido à sensibilidade do assunto.