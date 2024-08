Cão ajuda a detetar percevejos em atletas olímpicos na Coreia do Sul

A Coreia do Sul está a recorrer à ajuda de um cão, "Ceco", para farejar percevejos no aeroporto internacional de Incheon, em Seul, para tentar evitar que estes insetos entrem no país com atletas, depois dos Jogos Olímpicos de Paris.

A empresa de controlo de pragas que treinou "Ceco", um beagle de dois anos, para farejar feromonas, os químicos libertados pelos percevejos, de acordo com o jornal Korea Post.

De acordo com a empresa, Ceco tem uma precisão de, pelo menos, 95% na deteção de percevejos.

"Consegue detetar percevejos muito mais rapidamente do que o olho humano, identificando todas as fases da vida dos percevejos, desde os ovos até aos adultos, em apenas 1 a 2 minutos por quarto - uma vantagem significativa para a indústria hoteleira", explicou a empresa.

A Agência de Controlo e Prevenção de Doenças da Coreia informou que este cão vai estar no ativo até 8 de setembro e vai contar com a ajuda de um perito humano no controlo de percevejos.

Passageiros provenientes de zonas de risco de infestação podem ser submetidos ao controlo de percevejos numa cabina e receber serviços de exterminação - utilizando uma pistola de vapor, um microscópio de ultraprecisão e uma câmara de ar quente especial.

O aeroporto de Incheon está também a reforçar as medidas de quarentena e desinfeção, incluindo a desinfeção regular dos aviões, com especial incidência nos que vêm de Paris.

A Coreia do Sul enviou 144 atletas para competir nos Jogos Olímpicos de Paris e vários funcionários, treinadores e espectadores também viajaram para a capital francesa.



Paris teve uma praga de percevejos no final de 2023 que suscitou a atenção generalizada dos meios de comunicação social.