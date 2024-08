Atenas. Centenas de focos de chamas sob vigilância, nenhuma frente ativa

O incêndio que assola os arredores de Atenas há alguns dias, devastou mais de 10 mil hectares e provocou uma vítima mortal, está quase controlado.

De acordo com o jornal grego “Ekathimerini”, existem ainda vários focos de chamas dispersos, mas, com o abrandar do vento, os bombeiros têm conseguido avanços significativos.

De momento, nenhuma de frente de fogo está ativa. Os bombeiros têm, contudo, centenas de focos sob vigilância.

As previsões meteorológicas antecipam, para esta terça-feira à tarde, ventos na ordem dos 60 a 70 quilómetros hora.

Na segunda-feira, a União Europeia tinha anunciou a mobilização de recursos aéreos e terrestres para ajudar nas tarefas de extinção do incêndio, depois de as autoridades gregas terem ativado o Mecanismo de Proteção Civil da comunidade.

Para além da morte registada, 66 pessoas e ainda cinco bombeiros ficaram feridos, segundo fontes oficiais.

O presidente da Câmara de Halandri, Simos Roussos, disse à televisão pública grega “ERT” que viu cerca de 10 casas destruídas pelo incêndio.

Como a maioria das fábricas queimadas continha produtos químicos tóxicos, o Ministério do Trabalho grego ordenou a suspensão temporária do trabalho ao ar livre na região.

A maior parte da capital esteve coberta por um fumo acre durante dois dias consecutivos e os cientistas relataram um aumento alarmante de partículas perigosas transportadas pelo ar, especialmente durante a noite, de domingo para segunda-feira.

O incêndio afetou as cidades suburbanas de Nea Penteli, Palaia Penteli, Patima Halandriou e Vrilissia, de onde fugiram milhares de pessoas.

Na capital grega, os residentes que usavam máscaras para se protegerem do fumo sufocante pulverizavam água nas suas casas, na esperança de as tornar menos vulneráveis às chamas.

Hoje, a temperatura deverá rondar os 38 graus Celsius em Atenas, segundo o Observatório Nacional da Grécia.