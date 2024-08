Rússia retira população da zona de Belgorod perante ofensiva ucraniana

A Rússia anunciou esta segunda-feira a retirada dos habitantes de um bairro da região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, face a uma ofensiva ucraniana, incluindo uma incursão armada na região vizinha de Kursk.



"Parece uma manhã alarmante para nós: há atividade inimiga na fronteira da zona de Krasnoyaruzhsky", disse o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, num vídeo publicado na plataforma de mensagens Telegram.

"Para a segurança das vidas e da saúde da nossa população, estamos a começar a transferir" os habitantes desta zona "para locais mais seguros", acrescentou.

De acordo com dados oficiais, o bairro tem uma população de cerca de 14.000 habitantes.

Este anúncio surge no momento em que o exército russo enfrenta, desde terça-feira passada, uma incursão armada sem precedentes na região de Kursk, na qual participam "milhares de soldados" ucranianos, disse um alto funcionário ucraniano.

A região de Belgorod, próxima de Kursk, é alvo de ataques regulares ucranianos e de ataques de 'drones' em retaliação contra o ataque russo, indicou Kiev.

Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022, as autoridades já ordenaram retiradas da população em várias ocasiões nesta região, na sequência de ataques particularmente violentos que visaram, em particular, as áreas de Graivoron e Chebekino.