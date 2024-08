Incêndios. Milhares de pessoas retiradas com fogo nos arredores de Atenas

Dois grandes incêndios que deflagraram este domingo nos arredores de Atenas obrigaram as autoridades a retirar milhares de pessoas, enquanto centenas de bombeiros lutam para conter as chamas no meio de fortes rajadas de vento.

O incêndio que mais preocupa as autoridades é o que deflagrou perto da localidade de Varnava, a cerca de 40 quilómetros a norte da capital e que se propaga muito rapidamente para sudeste e para o Lago Maratona, disse à Efe um porta-voz dos bombeiros.

Cerca de 250 bombeiros com 79 camiões, 15 aviões e 11 helicópteros cisterna operam na zona para conter o incêndio que já obrigou à evacuação preventiva de sete localidades onde vivem cerca de 4.000 pessoas.

Algumas habitações que se encontram dispersas na zona foram atingidas pelas chamadas, enquanto uma equipa especial da polícia teve de libertar dezenas de pessoas que ficaram presas em cerca de 25 carros que tentavam escapar ao incêndio, noticia o portal News247.

Quatro pessoas tiveram de ser transferidas para um hospital próximo com problemas respiratórios, segundo a mesma fonte.

Uma grande nuvem de fumo atingiu o centro de Atenas e escureceu o céu da capital.

Entretanto, cerca de 70 bombeiros com 18 camiões, cinco aviões e três helicópteros tanque combatem outro grande incêndio perto da cidade de Megara, a cerca de 40 quilómetros a oeste de Atenas, um incêndio que obrigou as autoridades a evacuar a cidade de Neo Mazi.

"Algumas casas já arderam, enquanto outras correm o risco" de serem atingidas pelas chamas, disse o presidente da Câmara de Megara, Panagiotis Marguetis, à rádio privada SKAI 100,3.

Segundo o portal digital Tovima, os bombeiros estão a atuar para evitar que o fogo se propague para uma floresta próxima.

Durante as últimas 24 horas, ocorreram cerca de 40 incêndios na Grécia, a maioria dos quais foram extintos antes de se propagarem, informou o corpo de bombeiros.

Embora as temperaturas atuais sejam normais para a estação do ano, duas ondas de calor extremo que o país sofreu em junho e julho, com temperaturas superiores a 44 graus em algumas regiões, incluindo Creta, secaram a vegetação, aumentando o risco de incêndios florestais.

De acordo com o Observatório Nacional de Atenas, a Grécia viveu o julho mais quente de 2024 desde que os registos começaram a ser feitos em 1960.

A temperatura média fixou-se nos 27 graus Celsius, 2,9 graus acima do valor médio registado no mesmo mês entre 1991 e 2020.