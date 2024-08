Forças ucranianas ocupam 28 localidades na Rússia. Putin promete "resposta condigna"

Na reunião desta segunda-feira, Putin disse que “as perdas têm aumentado dramaticamente” entre as forças ucranianas enviadas para a Rússia e garante que “o inimigo receberá, sem dúvida, uma resposta condigna”.

As tropas ucranianas iniciaram uma incursão em território russo na semana passada, uma operação que apanhou as forças armadas de Moscovo de surpresa.

“Temos que expulsar o inimigo do nosso território”, declarou esta segunda-feira o Presidente russo, num encontro por videoconferência, com o governador de Kursk, que foi transmitido pela televisão.

Vladimir Putin promete expulsar as tropas ucranianas que na última semana invadiram a região russa de Kursk.

“Não há dúvida de que alcançaremos todos os nossos objetivos”, afirma o Presidente da Rússia.

Apesar das garantias de Putin, o governador de Kursk traçou um cenário preocupante.

Na última semana, a Ucrânia passou a controlar 28 localidades na região de Kursk e avançou 12 quilómetros desde a fronteira.

Até agora, 121 mil pessoas foram retiradas de Kursk devido aos combates e mais 59 mil têm que abandonar a região, diz Alexei Smirnov. Até agora, 12 civis morreram e 121 ficaram feridos nos combates.

Vladimir Putin interrompeu o governador. O Presidente russo disse que o Ministério da Defesa irá fazer um ponto de situação dos combates e pediu a Smirnov explicasse como é que os civis estão a ser ajudados.

Ucrânia nega crimes de guerra em Kursk

O Serviço de Segurança do Estado da Ucrânia (SBU) disse esta segunda-feira que a Rússia está a tentar acusar falsamente os militares de Kiev de crimes de guerra, enquanto a Ucrânia avança com uma incursão terrestre na região russa de Kursk.

A SBU disse na plataforma Telegram que tinha informações que mostravam que a Rússia poderia cometer crimes pelos quais culparia a Ucrânia.

Na segunda-feira, o governador Alexei Smirnov foi citado pela imprensa estatal russa como tendo dito que as forças ucranianas usaram projéteis contendo armas químicas.

A agência Reuters não conseguiu verificar a afirmação de forma independente.

[notícia atualizada às 16h16 - com declarações do Serviço de Segurança do Estado da Ucrânia]